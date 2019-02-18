Apple разрабатывает смартфон со сгибающимся экраном (фото)

Компания Apple разработала заявку на патент своего собственного смартфона, который может складываться в несколько раз.

Об этом пишет The Verge.

Проект был представлен еще в октябре 2018 года.

В патентной заявке Apple описывается дисплей с петлями, который может складываться пополам или на три части. Дисплей может использоваться в телефонах, планшетах, ноутбуках и даже аксессуарах.

Заявка на патент означает, что идея разработана, но еще не была одобрена.



В марте 2018 года СМИ сообщали, что новый складной iPhone может быть выпущен в 2020 году.

Хотите купить новый телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит.