На что тратят деньги украинские города-миллионники

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Чем больше город, тем больше у него потребностей и, соответственно, расходов. Но и доходы будут соответствующими.
Об этом пишет Сегодня.
На первом месте по величине бюджета – столица, дальше Харьков и Днепр. Пятерку замыкают Одесса и Львов.
Единственный город-миллионник с дефицитом бюджета – Харьков. Там расходы на 1 млрд грн превышают доходы. В харьковской мэрии говорят, что городу передают все больше новых полномочий, а денег на их реализацию нет, пишет “Сегодня”.
В Киеве, Львове и Одессе, наоборот, профицит – доходы выше расходов.
Львиную долю доходов составляют налоги. Среди них – акцизный и туристический сборы. Наибольшую долю составляет налог на доходы физлиц. В Одессе этот сбор составляет 4,2 млрд грн из 6,72 млрд. Во Львове – 3,8 млрд грн из 5,94 млрд грн. Та часть налогов, которую каждый город отправляет в государственную казну, перераспределяется.
Больше всего субвенций – денег из госбюджета, которые выделяются на места на конкретные цели – получила столица, меньше всего – Львов. Кроме субвенций на образование и здравоохранение, Харьков и Днепр получили средства для подземки: первый, чтобы достроить третью линию, второй, чтобы закончить строительство метро в целом. У Киева же есть субвенции на оплату коммуналки и строительство и ремонт дорог.
“Что касается расходов, то наиболее значительными вливаниями может похвастаться образование. На втором месте в Киеве и Львове – здравоохранение в Харькове и Одессе – соцзащита, в Днепре – жилищно-коммунальное хозяйство. На последнем месте в государственной и южной столицах оказался туризм, во Львове, Днепре и Харькове – охрана окружающей среды”, – пишет издание.
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