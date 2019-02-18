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В НБУ назвали условия для снижения учетной ставки

В НБУ назвали условия для снижения учетной ставки

В Национальном банке видят предпосылки для снижения учетной ставки в этом году.

Об этом рассказала первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова.

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Она отметила, что жесткая монетарная политика и высокие процентные ставки несколько сдерживают рост экономики.

Однако в январе НБУ пока что воздержался от снижения ставки, поскольку инфляционные риски, связанные с политической неопределенностью и замедлением мировой экономики,остаются достаточно высокими, сказала она.

“Как только мы убедимся, что эти риски не будут реализованы, сможем смягчить нашу монетарную политику”, – рассказала Рожкова.

По материалам НВ
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