В НБУ назвали условия для снижения учетной ставки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Национальном банке видят предпосылки для снижения учетной ставки в этом году.
Об этом рассказала первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова.
Читайте также: НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием грязных денег
Она отметила, что жесткая монетарная политика и высокие процентные ставки несколько сдерживают рост экономики.
Однако в январе НБУ пока что воздержался от снижения ставки, поскольку инфляционные риски, связанные с политической неопределенностью и замедлением мировой экономики,остаются достаточно высокими, сказала она.
“Как только мы убедимся, что эти риски не будут реализованы, сможем смягчить нашу монетарную политику”, – рассказала Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснилВчера, 12:00 - 5004 19
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2418 12
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 2945 7
Индексация пенсий за счет "еврономеров" будет рассматриваться в мартеВчера, 07:00 - 2899 5
В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергиюВчера, 08:00 - 1560 5
"Ночной" тариф для предприятий: Гройсман предлагает изменить закон об энергетикеВчера, 16:15 - 6785 4
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснилВчера, 12:00 - 5004 19
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 2945 7
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2418 12
В ГФС назвали 5 самых дорогих растаможенных авто на "еврономерах"Вчера, 10:00 - 2400 1
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Вчера, 11:50 - 441
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Позавчера, 15:10 - 2134
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1713 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3191 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1594