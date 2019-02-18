НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег

В Национальном банке при технической помощи МВФ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации “грязных” денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций”, – объясняет Екатерина Рожкова.

Проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:

повысить эффективность работы банковского сектора и Нацбанка в сфере предотвращения легализации “грязных” денег и финансированию терроризма;

повысить эффективность кооперации между НБУ , Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами;

, Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами; повысить уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований, которые стоят перед банками в сфере противодействия и предотвращения отмывания “грязных” денег и финансирования терроризма;

пересмотреть внутренние документы и процедуры Нацбанка после принятия нового Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” для приведения их в соответствие с измененным законом.

По словам Рожковой, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банка, определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков в своей деятельности.