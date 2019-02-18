Трамп хочет быстрее внедрить еще не существующую 6G технологию

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет внедрить в Соединенных Штатах не только пятое поколение мобильной связи – 5G, но и еще не существующую технологию 6G. Он заявил о том, что американские компании должны активизировать свои усилия или остаться позади.

Об этом он написал Трамп в Twitter.

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“Я хочу 5G и даже 6G технологии в Соединенных Штатах как можно скорее. Это намного мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия или остаться позади, – говорится в сообщении. – Нет никаких причин, по которым мы должны отставать от того, что так очевидно в будущем”.

Трамп хочет, чтобы США выиграли за счет конкуренции, а не путем блокирования в настоящее время более передовых технологий.

“Мы всегда должны быть лидером во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающем мире технологий”, – добавил глава Белого дома.