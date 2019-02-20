В 2019 году в Украине планируют запустить на 25% больше «зеленых» электростанций — Минэнерго

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В течение 2019 года мощность введенных в эксплуатацию электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии, должна возрасти на 25% против 2018 года.
Таким образом, в 2019 году в Украине могут установить 1 гигаватт новых «зеленых» электростанций, сообщила глава директората энергетических рынков Министерства энергетической промышленности Украины Ольга Буславец.
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В 2018 году количество «зеленых» мощностей в Украине выросло в 2,8 раза.
По ее словам, сейчас альтернативная энергетика составляет 2% от общего объема производимой в Украине электроэнергии, однако ее доля в конечном тарифе потребителей составляет 9% из-за наличия «зеленого тарифа».
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