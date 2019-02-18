За год количество оплат смартфонами выросло в 90 раз

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За период с октября 2017 года по октябрь 2018 года количество бесконтактных оплат при помощи смартфонов выросло в 90 раз.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Mastercard Юрий Бахтин.
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Он уточнил, что ежемесячно количество подключенных устройств растет на 25%.
По данным опроса Mastercard, 72% украинцев хотят платить смартфонами.
Юрий Бахтин прогнозирует, что в ближайшие годы количество бесконтактных платежей будет расти за счет оплат при помощи носимых устройств (часы, браслеты, ювелирные изделия, фитнес-трекеры, пр.).
«К 2020 году 62% носимых устройств будут иметь функцию оплаты, а количество носимых устройств до 2021 года увеличится вдвое и составит около 220 млн единиц», – сказал Юрий Бахтин.
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