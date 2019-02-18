Как получить онлайн-справку о доходах: налоговая запустила новый сервис

Государственная фискальная служба Украины запустила онлайн-сервис “Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов”. Воспользоваться им можно через электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГФС.

Эта информация поможет физическим лицам заполнить декларацию о доходах без ошибок. Для получения сведений физлицо должно предоставить электронную подпись.

Информация о доходах за полный 2018 год будет доступна после 22 февраля.

Чтобы получить сведения, нужно войти в электронный кабинет на сайте ГФС и сделать такие шаги:

выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);

скачать личный электронный ключ с электронного носителя или персонального компьютера;

указать пароль защиты и нажать “Считать”. После загрузки ключа нажать “Войти”;

войти в раздел “Заявления, запросы для получения информации”;

выбрать “Запрос на получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогах”.

Далее появится форма запроса, в которой необходимо заполнить поля, выделенные голубым цветом. После заполнения следует нажать “Подписать и отправить”. После этого пользователь сможет выбрать форму предоставления информации. Например, сообщение может быть направлено в электронный кабинет. В нем будет указана информация о выплаченных доходах и удержанных налогах, которую можно просмотреть, сохранить или распечатать.