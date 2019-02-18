В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу

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В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.
Об этом сообщает Associated Press.
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Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
“Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии”, – пишет агентство.
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