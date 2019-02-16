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Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк на 3,7 миллиарда евро

Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк на 3,7 миллиарда евро

Французский суд оштрафовал крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 миллиарда евро за отмывание денег и приказал выплатить 800 млн евро судебных издержек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Суд удовлетворил ходатайство французской прокуратуры, которая требовала оштрафовать UBS на 3,7 млрд евро.

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Сумма штрафа стала рекордной в истории французского правосудия, если речь идет о делах об уклонении от уплаты налогов.

Французское отделение банка (UBS France) также было оштрафовано на сумму 15 млн евро.

Юристы банка пообещали обжаловать решение французского суда.

По данным следователей, банк организовал схему уклонения от уплаты налогов для состоятельных клиентов из Франции в период с 2004 по 2011 годы, давая им возможность открывать счета в Швейцарии без предупреждения французских властей. В результате махинаций мимо государственных налоговых органов были проведены около 10 млрд евро.

По материалам Економічна Правда
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