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Суд арестовал экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен

Суд арестовал экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен

Для двух экс-чиновников “Укргазбанка”, которых подозревают в присвоении 39 миллионов гривен, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины.

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“11 февраля бывшему члену наблюдательного совета одного из банков, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем экс-зампреду правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест”, – отметили в сообщении.

А уже 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета. Согласно постановлению суда, последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога – 90 миллионов гривен.

По версии следствия, подозреваемые перевели 39 миллионов гривен на счета заранее созданного подконтрольного предприятия – за аренду и ремонт помещений, которыми банк фактически не пользовался.

По материалам Национальная полиция Украины
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