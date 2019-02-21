Украинцы стали чаще летать

В январе самолетами и другими воздушными судами перевезено на 11,1% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.

Авиационным транспортом в январе перевезено 800 тысяч пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 11,1%.

Пассажирооборот авиатранспортом достиг в первый месяц 2019 года 1,83 млрд пасс. км, что на 18,2% больше по сравнению с январем 2018 года.

Всего в январе 2019 года пассажирооборот всеми видами транспорта составил 7,8 млрд пас. км, что на 3% процента больше, чем в январе прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 342,9 млн пассажиров, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.