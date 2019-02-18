НБУ продаст золотые монеты к 25-летию независимости

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Золотые памятные монеты “25 лет независимости Украины” будут продавать на электронном биржевом аукционе 14 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“НБУ объявляет о проведении очередного электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”. Электронный аукцион будет проведен 14 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”, – сообщили в НБУ.
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
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