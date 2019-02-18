Польша начала строить канал в обход РФ

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Европейская комиссия в очередной раз обратилась к Польше с требованием предоставить детальную информацию о строительстве канала через Вислинскую косу и настаивает на проведении срочной встречи с представителями польской власти.
Письмо Европейской комиссии по этому вопросу поступило в польское Министерство морской экономики и внутреннего судоходства. Комиссия жалуется, что Польша начала строить канал якобы без экологических разрешений.
В письме польской стороне Еврокомиссия отметила, что предлагает переговоры на экспертном уровне, чтобы избежать обвинений в политизации. Брюссель заинтересовался вырубкой деревьев, а также сомневается, что судоходный канал, как уверяет польские власти, не окажет значительного влияния на охранные участки Natura 2000.
Еврокомиссия интересуется также подробностями строительства искусственного острова в Вислинском заливе. Ранее чиновники из Комиссии отмечали, что для Брюсселя это приоритетный вопрос, и они сомневаются во всей инвестиции. Их не убедили разъяснения из Варшавы, присланные в ответ в середине января.
В Еврокомиссии обратили внимание на различные обоснования строительства канала через Вислинскую косу. Сначала Польша объясняла это социально-экономическими соображениями, а затем – гарантиями государственной безопасности (в таком случае выводы о влиянии на окружающую среду не являются необходимыми).
Россия заявляет, что решение польского правительства построить канал – политическое и что оно угрожает экологии и экономике региона. Председатель правящей партии Польши “Право и справедливость” Ярослав Качиньский заявляет, что строительство судоходного канала покажет, что “времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно делать на польской территории, а что нет, закончились”.
Проект планируется завершить к 2022 году.
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