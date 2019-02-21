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Четыре компании контролируют более половины рынка смарт-часов

Четыре компании контролируют более половины рынка смарт-часов

Компания Juniper Research обнародовала прогноз по мировому рынку «умных» наручных часов на ближайшие годы: спрос на эти устройства будет устойчиво расти.

Сообщается, что в 2018 году более половины глобальной отрасли смарт-часов контролировали четыре компании — Apple, Fossil, Fitbit и Samsung. Их суммарная доля составила приблизительно 58 %.

Однако к 2023 году, как ожидается, позиции названных поставщиков несколько ослабнут: сообща они будут занимать примерно 47 % мирового рынка. Связано это с усилением влияния других производителей, таких как Garmin, Huami и Huawei.

Отмечается, что в течение следующих четырёх лет крупнейшим поставщиком смарт-часов будет оставаться Apple. При этом Huawei может рассчитывать на самые высокие темпы роста: показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) у этой компании окажется на уровне 20 %.

Страны Дальневосточного региона (Китай, Япония, Северная и Южная Корея) уже стали крупнейшим регионом сбыта «умных» наручных часов, обойдя Северную Америку. Продажи в штучном выражении в 2018 году составили 24 млн единиц против 19,5 млн.

Аналитики Juniper Research прогнозируют, что к 2023 году глобальные поставки смарт-часов достигнут 166 млн штук.

По материалам 3dnews.ru
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