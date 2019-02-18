НБУ: Украинский бизнес живет почти без кредитов

В Украине растут объемы кредитования, но темпы активизации пока довольно низкие.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Заместитель главы НБУ отметил, что кредитование физических лиц растет быстрыми темпами, но с займами для бизнеса есть определенные проблемы.

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“В вопросе кредитования юрлиц есть несколько аспектов. Общий портфель таких кредитов в гривне вырос в 2018 году на 2% — цифра совсем небольшая. Но мы понимаем, что рынок, как гири, тянут огромные объемы проблемных кредитов, которые “сидят” в системе. В общей картине мы выделили работающие компании, в истории которых нет дефолтов. И по нашим последним расчетам, за 12 месяцев кредитование таких заемщиков выросло на 26%”, – отметил Сологуб.