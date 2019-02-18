Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 262 0

НБУ: Украинский бизнес живет почти без кредитов

НБУ: Украинский бизнес живет почти без кредитов

В Украине растут объемы кредитования, но темпы активизации пока довольно низкие.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Заместитель главы НБУ отметил, что кредитование физических лиц растет быстрыми темпами, но с займами для бизнеса есть определенные проблемы.

Читайте также: Конец света без МВФ не наступит – Сологуб

“В вопросе кредитования юрлиц есть несколько аспектов. Общий портфель таких кредитов в гривне вырос в 2018 году на 2% — цифра совсем небольшая. Но мы понимаем, что рынок, как гири, тянут огромные объемы проблемных кредитов, которые “сидят” в системе. В общей картине мы выделили работающие компании, в истории которых нет дефолтов. И по нашим последним расчетам, за 12 месяцев кредитование таких заемщиков выросло на 26%”, – отметил Сологуб.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина