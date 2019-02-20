Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в мире

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Украина заняла 62 место среди 71 страны мира по уровню жизни.
Впереди Украины расположились страны-соседи. Беларусь заняла 37 место, Польша – 35, Россия – 59, свидетельствуют исследования Numbeo.
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Самый высокий уровень жизни в Дании, Швейцарии и Финляндии. Последнее место в рейтинге занял Египет.
Страны оценивали по уровню безопасности на улице, покупательной способности граждан, стоимости жилья, медицины и экологическому состоянию.
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