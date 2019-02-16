Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 86 0

Конфискованные у окружения Януковича 1,5 млрд грн перечислили в госбюджет

Конфискованные у окружения Януковича 1,5 млрд грн перечислили в госбюджет

В среду, 20 февраля, в госбюджет перечислены изъятые путем спецконфискации средства окружения экс-президента Виктора Януковича – 1,5 млрд грн, которые пойдут на развитие армии.

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Иван Винник.

“Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн “Укргазбанка” – это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет. Они пойдут на развитие армии. 1,5 млрд, которые были перечислены в позапрошлом году и использованы в прошлом году на развитие украинской армии. Сегодня 1,5 миллиарда будут перечислены в госбюджет на казначейские счета”, – сказал он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд грн окружения бывшего президента Виктора Януковича.

В апреле 2017 года суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича. Военная прокуратура засекретила решение Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации средств Януковича.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина