Конфискованные у окружения Януковича 1,5 млрд грн перечислили в госбюджет

В среду, 20 февраля, в госбюджет перечислены изъятые путем спецконфискации средства окружения экс-президента Виктора Януковича – 1,5 млрд грн, которые пойдут на развитие армии.

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Иван Винник.

“Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн “Укргазбанка” – это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет. Они пойдут на развитие армии. 1,5 млрд, которые были перечислены в позапрошлом году и использованы в прошлом году на развитие украинской армии. Сегодня 1,5 миллиарда будут перечислены в госбюджет на казначейские счета”, – сказал он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд грн окружения бывшего президента Виктора Януковича.

В апреле 2017 года суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича. Военная прокуратура засекретила решение Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации средств Януковича.