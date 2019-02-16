Пенсионный фонд задолжал казначейству 52,8 миллиарда

По состоянию на 1 января 2019 года сумма задолженности по займам, предоставленным Казначейством Пенсионному фонду из Единого казначейского счета, составила 52,8 миллиардов гривен или 44% активов Казначейства.

Об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы за прошлый год.

Эти займы накопились за длительный период – 2007-2018 годы.

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“В течение 2018 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов на сумму 89,5 млрд грн”, – говорится в отчете.

По данным Казначейства, по состоянию на начало 2019 года ссуда была погашена фондом не полностью, а только в сумме 84,7 млрд грн.

В январе Фонд полностью погасил долг за 2018 год.

“Ссуды казначейства в прошлом году были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Не возвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд грн ПФ нам вернул в январе”, – сообщила ЭП председатель Казначейства Татьяна Слюз.

По ее словам, с начала 2019 года тенденция к ссудам сохраняется.

“В январе казначейство предоставило ПФ больше 8 млрд грн ссуд. В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд грн”, – отметила Слюз.