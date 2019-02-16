Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 377 0

Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году

Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для рассчета пенсии, за декабрь 2018 года в сумме 9095 гривен 46 копеек, за 2018 год в сумме 7810 гривен 88 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Согласно статье 40 и пункту 44 Заключительных положений Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсии рассчитываются с применением средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

При этом при назначении пенсии с 1 января до 31 декабря 2018 г. применяется показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2016-2017 годы.

Пенсии, обращения за назначением которых поступили после 1 января 2018 года, назначаются с применением показателя заработной платы, который применялся в 2017 году (3 764 грн). В дальнейшем эти пенсии будут автоматически пересчитаны с применением определенного показателя средней зарплаты, с проведением соответствующей доплаты недополученного размера пенсии.

Показатели среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях национальной экономики, за 1992-2017 годы применяются во время назначения и перерасчета пенсий в соответствии со статьями 40 и 43 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина