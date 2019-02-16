Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для рассчета пенсии, за декабрь 2018 года в сумме 9095 гривен 46 копеек, за 2018 год в сумме 7810 гривен 88 копеек.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Согласно статье 40 и пункту 44 Заключительных положений Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсии рассчитываются с применением средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
При этом при назначении пенсии с 1 января до 31 декабря 2018 г. применяется показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2016-2017 годы.
Пенсии, обращения за назначением которых поступили после 1 января 2018 года, назначаются с применением показателя заработной платы, который применялся в 2017 году (3 764 грн). В дальнейшем эти пенсии будут автоматически пересчитаны с применением определенного показателя средней зарплаты, с проведением соответствующей доплаты недополученного размера пенсии.
Показатели среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях национальной экономики, за 1992-2017 годы применяются во время назначения и перерасчета пенсий в соответствии со статьями 40 и 43 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
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