В МЭРТ назвали самые перспективные сектора украинской экономики для иностранных инвесторов

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В 2018 году прямые иностранные инвестиции в Украину составили $2,5 млрд, что на 8% больше по сравнению с 2017-м. Впрочем, наша цель – создать такие условия, чтобы эта цифра росла значительно быстрее.
Об этом в интервью Сегодня рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
С точки зрения привлечения инвестиций Максим Нефедов называет самые перспективные отрасли:
Он также отметил, что в последнее время особенно часто вспоминают улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business.
“Это одна из самых известных оценок бизнес-климата. Рейтинг составляется Всемирным банком, и на него в первую очередь смотрят инвесторы, когда выбирают, куда заводить деньги. И Украина здесь демонстрирует очень значительный прогресс. За 5 лет мы поднялись с 112-го на 71-е место. В мире очень мало подобных примеров. Украина стала второй в мире по темпам роста в этом рейтинге. И это выделяет нас среди других стран, и пробуждает интерес инвесторов, – комментирует эксперт, и добавляет: конечно, 71-м местом вряд стоит гордиться. Наша задача на следующие 5 лет – попасть хотя бы в ТОП-30”.
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