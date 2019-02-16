В МЭРТ назвали самые перспективные сектора украинской экономики для иностранных инвесторов

В 2018 году прямые иностранные инвестиции в Украину составили $2,5 млрд, что на 8% больше по сравнению с 2017-м. Впрочем, наша цель – создать такие условия, чтобы эта цифра росла значительно быстрее.

Об этом в интервью Сегодня рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

С точки зрения привлечения инвестиций Максим Нефедов называет самые перспективные отрасли:

Первое – это аграрный сектор. Здесь уже является крупным игроком и занимает 10-12% мирового рынка по разным культурам и имеет потенциал для увеличения.

Второе направление развития – Украина как промышленная площадка Европы. Здесь абсолютно простая инвестиционная стратегия. Зачем Европе производить то, в Индонезии, когда она может производить это у своих границ? От Украины в любую страну Европы – один день езды грузовика. Плюс соглашение об ассоциации, бизнес-климат, который ежегодно улучшается, образованное трудолюбивое население.

А третье направление – это IT. Украина уже лидирует в странах СНГ по количеству инженеров. При этом обеспечивая достаточно высокое качество жизни представителям этой профессии.

Он также отметил, что в последнее время особенно часто вспоминают улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business.

“Это одна из самых известных оценок бизнес-климата. Рейтинг составляется Всемирным банком, и на него в первую очередь смотрят инвесторы, когда выбирают, куда заводить деньги. И Украина здесь демонстрирует очень значительный прогресс. За 5 лет мы поднялись с 112-го на 71-е место. В мире очень мало подобных примеров. Украина стала второй в мире по темпам роста в этом рейтинге. И это выделяет нас среди других стран, и пробуждает интерес инвесторов, – комментирует эксперт, и добавляет: конечно, 71-м местом вряд стоит гордиться. Наша задача на следующие 5 лет – попасть хотя бы в ТОП-30”.