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Местные бюджеты за год заработали 2 млрд грн на депозитах в банках - казначейство

Местные бюджеты за год заработали 2 млрд грн на депозитах в банках - казначейство

На протяжении 2018 года местные бюджеты заработали около 2 миллиардов гривен процентов за размещение временно свободных средств на депозитах.

В целом, местные органы власти разместили в государственных банках 26 миллиардов гривен депозитов за год.

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Кроме этого, на депозитах держали средства и государственные учреждения.

«Высшие учебные заведения и профтехучилища держали в банках 3 миллиарда гривен», – сообщила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Шлюз.

По ее словам, больше всего средства местных бюджетов вкладывали на депозиты Укргазбанка и ПриватБанка. Ощадбанк и Укрэксимбанк открыли наименьшее количество депозитов местным властям.

По материалам hromadske.tv
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