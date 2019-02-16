Местные бюджеты за год заработали 2 млрд грн на депозитах в банках - казначейство

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На протяжении 2018 года местные бюджеты заработали около 2 миллиардов гривен процентов за размещение временно свободных средств на депозитах.
В целом, местные органы власти разместили в государственных банках 26 миллиардов гривен депозитов за год.
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Кроме этого, на депозитах держали средства и государственные учреждения.
«Высшие учебные заведения и профтехучилища держали в банках 3 миллиарда гривен», – сообщила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Шлюз.
По ее словам, больше всего средства местных бюджетов вкладывали на депозиты Укргазбанка и ПриватБанка. Ощадбанк и Укрэксимбанк открыли наименьшее количество депозитов местным властям.
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