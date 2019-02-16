Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет Киева

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Почти 4 тысячи гривен на семью – это средний долг украинцев за коммуналку.
В целом сумма долгов украинцев составляет 56 миллиардов гривен, а это почти бюджет целого Киева на этот год.
Читайте также: Долги за коммуналку: в каком случае можно не платить
Одна из главных причин – это высокие тарифы, но проблемы простых украинцев никого не волнуют. Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту реально. С помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 3585 9
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 58479 5
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1321 4
Бюджет-2018 недовыполнен на 2%3 ч. назад - 255 3
В Киевсовете рассказали, кто может получить «Карточку киевлянина»6 ч. назад - 1730 3
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 3585 9
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 3494
В Украине аренду жилья хотят вывести из тениВчера, 15:00 - 3412 3
Первую партию новых кроссовок Nike с автоматической шнуровкой продали за часВчера, 17:40 - 2032 3
В Киевсовете рассказали, кто может получить «Карточку киевлянина»6 ч. назад - 1730 3
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)21 мин. назад - 16
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1368 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2748 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1390
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2115