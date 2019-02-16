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Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет Киева

Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет Киева

Почти 4 тысячи гривен на семью – это средний долг украинцев за коммуналку.

В целом сумма долгов украинцев составляет 56 миллиардов гривен, а это почти бюджет целого Киева на этот год.

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Одна из главных причин – это высокие тарифы, но проблемы простых украинцев никого не волнуют. Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту реально. С помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам ТСН
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