Ежегодная пересдача на водительские «права» - мнение юриста

Снижение срока действия водительских прав до 1-2 лет, как предлагают некоторые активисты, не имеет смысла, потому что это неэффективно. Также нет смысла вводить ежегодный медосмотр для всех водителей. Об этом заявляет автоюрист Егор Штокалов.

Если водителям придется ежегодно пересдавать на права, то, по мнению Егора Штокалова, возникнет несколько проблем. Некоторые профессиональные водители (например, таксисты) на экзамене могут не ответить на какой-нибудь каверзный или «заумный» вопрос, но на дороге они не нарушают ни одного правила. Потому что в этом им помогает опыт и т.д.

Что же касается ежегодных походов к врачам, то украинское водительское удостоверение имеет определенный срок годности, по окончанию которого водитель обязан заново посещать врача. Власти не могут обязать всех водителей регулярно проходить медосмотр, так как нет законодательной базы.

Между тем, недавно стало известно, что Министерство здравоохранения разработало законопроект, предусматривающий ежегодные медосмотры водителей. Правда, не всех, а только тех, которые имеют определенные проблемы со здоровьем (больное сердце). Ежегодные осмотры врачи объясняют тем, что так можно вовремя заметить прогрессирование болезни (и, значит, запретить человеку садиться за руль).

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