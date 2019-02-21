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Четыре культовых Volkswagen могут вскоре вернуться на рынок

Четыре культовых Volkswagen могут вскоре вернуться на рынок

Все больше автопроизводителей позволяет себе обращаться к культовым моделям, а Volkswagen готовится возродить аж три таких. Все новое — это хорошо забытое старое, а электромобили — лучшее средство для возвращения старых традиций в новом образе.

В VAG собираются поднимать «зеленый» сегмент на совершенно новый уровень. К 2022 году стоит ожидать значительный рост количества электромобилей. И подобная динамика вполне объяснима, ведь теперь у компании есть новая модульная платформа MEB. Она позволяет строить электромобили различных габаритов и удешевляет производство, ведь использование цельностальной платформы выгоднее легкой алюминиевой альтернативы.

Плюс совместное использование компонентов позволяет снизить затраты. В электромобилях бренда будут применять и практичные модульные аккумуляторные батареи с различной мощностью, а запас хода планируют постепенно увеличивать от 320 км до 430 км и 540 км.

Как отметил Андреас Келер из команды управления электронными проектами MEB: «Каждая из моделей ID, которая будет варьироваться от сегмента А до седана, внедорожника и семиместного автомобиля, будет иметь внутреннее пространство класса выше».

По материалам autonews.ua
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