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В Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата

В Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата

Австралийское правительство намеревается посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским соглашением.

Правительство предполагает, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году: это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата. План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил СМИ премьер-министр Скотт Моррисон.

Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности. Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.

По материалам bigmir.net
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