В Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата

Австралийское правительство намеревается посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским соглашением.

Правительство предполагает, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году: это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата. План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил СМИ премьер-министр Скотт Моррисон.

Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности. Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.