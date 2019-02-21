В Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Австралийское правительство намеревается посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским соглашением.
Правительство предполагает, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году: это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата. План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил СМИ премьер-министр Скотт Моррисон.
Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности. Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в миреВчера, 11:00 - 2296 14
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продуктыВчера, 08:00 - 2608 12
В Украине существенно подорожает стоимость обучения в ВУЗахВчера, 16:00 - 1323 10
В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из ШвейцарииВчера, 07:00 - 770 10
Квартиру отбирают за долги: как не потерять недвижимость - советы экспертаПозавчера, 21:00 - 2212 8
Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)Вчера, 10:00 - 3470 1
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продуктыВчера, 08:00 - 2608 12
Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в миреВчера, 11:00 - 2296 14
Биткоин готовится к скачку - прогнозВчера, 19:00 - 2106 3
Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети (инфографика)Вчера, 09:00 - 2045 6
SpaceX запустила в космос израильский луноходПозавчера, 12:10 - 294 1
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 832
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3034 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1963 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3514 4