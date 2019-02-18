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В Windows 10 появится доступ к Linux

В Windows 10 появится доступ к Linux

В апрельском обновлении Windows 10 появится новая возможность, связанная с подсистемой Linux.

Эта подсистема появилась почти сразу после выхода «десятки» и активно развивалась.

Будет добавлена поддержка доступа к файлам и файловой системе непосредственно из Проводника.

На данный момент такая функциональность уже реализована в Windows 10 сборки 18836, которая представляет собой предварительную версию обновления Windows 10. Она должна выйти через год – весной 2020-го. В Microsoft утверждают, что соответствующая возможность появится уже в этом апреле.

В компании заявили, что нужно ввести explorer.exe в подходящем дистрибутиве Linux, который установлен в Windows 10, после чего откроется окно Проводника с файлами Linux. Пользователям будут доступны почти все те же возможности, что и в базовой системе.

В компании уточняют, что эта функция всё ещё находится на ранних стадиях разработки, потому в будущем появятся дополнительные возможности, хотя и не ясно какие. Готовая реализация будет доступна в Windows 10 сборки 1903. Microsoft заявляет, что эта функция всё ещё находится на ранних стадиях, и некоторые усовершенствования уже в разработке, поэтому опыт должен быть значительно улучшен, когда в апреле выйдет версия Windows 10 1903.

Не уточнятся, насколько подобная реализация увеличит системные требования для ОС, но, похоже, изменения будут не слишком велики.

Обновление Windows 10 April 2019 Update будет полностью завершено в марте, после чего его начнут развёртывать по всему миру.

По материалам 3dnews.ru
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