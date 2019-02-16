ЕС согласовал новые требования к ID-картам

Евросоюз согласовал новые требования к пластиковым удостоверениям личности граждан государств сообщества, а также временным и постоянным видам на жительство.

Положения об этих документах во вторник, 19 февраля, было согласовано Европарламентом и Советом ЕС, его текст опубликовала пресс-служба Совета.

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Согласно предложенным новым правилам, идентификационные карты:

должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карточки (стандарт ID-1) с магнитной полосой, которые соответствуют минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации ( ICAO );

должны будут иметь чип для бесконтактного считывания, на котором сохранена фотография владельца в цифровом формате и два отпечатка пальца;

снаружи на идентификационной карточке должен быть указан цифровой код страны ЕС, выдавшей документ, на фоне флага Евросоюза.

Документы этого типа могут выдаваться на срок от пяти до 10 лет. Для лиц от 70 лет этот срок может быть продлен на более чем 10 лет, а для несовершеннолетних – сокращен на период менее пяти лет, в зависимости от норм национального законодательства государств Евросоюза.

Все страны ЕС должны начать выдавать новые идентификационные карточки в течение двух лет после вступления этой нормы в силу. Все старые документы должны быть заменены в течение 10 лет.

Для вступления в силу эта норма должна быть формально утверждена Советом Евросоюза, который запланирован на март этого года.