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В Украине готовят нормы для проектирования отдельных полос на дороге для общественного транспорта

В Украине готовят нормы для проектирования отдельных полос на дороге для общественного транспорта

В Украине предлагают внести изменения в государственные строительные нормы по обустройству отдельных полос для общественного транспорта.

С предложением выступил заместитель министра Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Сегодня в действующих нормах по проектированию улиц и дорог отсутствуют отдельные рекомендации по обустройству отдельных полос общественного транспорта, в какой полосе движения это лучше делать, для которого транспорта – рельсового или безрельсового, также не учитывается функциональное назначение улицы, ее окружение и интенсивность”, – пишет Лев Парцхаладзе.

Он предлагает пересмотреть эти требования и обновить их в соответствии с европейским опытом, учитывая все эти необходимые параметры.

Новые требования помогут:

  • повысить качество движения общественного транспорта и оптимизировать его работу;
  • повысить безопасность и комфорт пассажиров.

По его словам, только таких изменений недостаточно и нужно обязательно оптимизировать и совершенствовать имеющиеся городские маршруты, повышать качество предоставления транспортных услуг. В Европе уже давно отказываются от индивидуальных автомобилей в пользу общественного транспорта или велосипедов. Мы также должны создавать надлежащие условия и перенимать этот опыт, популяризировать этот вид транспорта.

По материалам Finance.UA
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