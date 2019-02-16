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Apple разрабатывает складной iPhone

Apple разрабатывает складной iPhone

Apple обновила патент рисунками складного телефона.

Это развитие патента, первоначально поданного в 2011 году и обновленного в 2016 году, на котором изображен iPhone с гнущимся дисплеем.

Apple хочет подчеркнуть, что и в её лабораториях работают над подобными прототипами, не считая, впрочем, технологию пока готовой к выходу на рынок.

Показан телефон-раскладушка, который изгибается вдвое, что делает его компактнее. Подобный подход применяется в китайском Royole FlexPai и в патенте Motorola Razr. В свою очередь озвученные и показанные публике идеи Samsung и Xiaomi больше похожи на превращение телефона в мини-планшет.

Особое внимание в патенте Apple уделено различным способам реализации шарниров и корпуса вокруг гибкого OLED-дисплея в местах изгибов. Есть также один рисунок дизайна с двумя изгибами экрана. Приведены гибкие экраны, складывающиеся внутрь и наружу. Подобные идеи, к слову, могут быть использованы не только в секторе смартфонов, но и в продуктах класса MacBook или iPad.

Обновление старого патента Apple не является гарантией, что компания всерьёз работает над чем-то подобным и, тем более, собирается выпустить складной iPhone в 2019 году.

По материалам 3dnews.ru
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