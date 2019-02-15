Нonda готовится объявить о закрытии своего завода в Британии-СМИ

Японская компания по производству автомобилей Honda Motor Corp планирует объявить о закрытии своего завода в британском городе Суиндон.

Об этом сообщает Sky News.

“Как предполагается, японский производитель автомобилей (Нonda – ред.) объявит о планах закрыть свой завод в Свиндоне в 2022 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество сотрудников, задействованных на данном заводе, составляет 3,5 тысячи человек.

По данным телеканала, руководство компании может объявить о закрытии во вторник утром.

В то же время в офисе Нonda на телефонные звонки журналистов Sky News не отвечают.

Если информация о закрытии завода в Свиндоне подтвердится, это может стать ударом по автомобильному сектору Великобритании на фоне Brexit.

В то же время сообщается, что компания сохранит свою штаб-квартиру в Бракнеле, графство Беркшир.

В январе стало известно, что Honda Motor Corp собирается приостановить почти на неделю работу завода в британском городе Суиндон в апреле текущего года. Такие меры будут приняты в рамках подготовки к возможным проблемам, которые могут возникнуть после завершения выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).