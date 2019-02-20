Искусственный интеллект научили самостоятельно писать тексты

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Разработчики компании OpenAI создали нейросеть GPT-2, которая сама может писать тексты.
Нейросеть способна писать тексты на нескольких языках без специального обучения конкретной тематике, рассказывает Зеркало недели.
Нейросеть была обучена на 40 ГВ текста, взятого из интернета. Разработчики боятся, что их нейросеть будут использовать во вред, поэтому не будут публиковать ее полную версию.
GPT-2 – речевая модель, которая может предсказать следующее слово учетом контекста. Во время учебы использовали 8 млн веб-страниц. Для того, чтобы нейросеть начала создавать текст, пользователь должен ввести вводное предложение, модель подстроится под его стиль и предложит полноценный текст.
Модель хорошо пишет в темах, которые были наиболее популярными в базе данных. В сложных темах она действует хуже. Нейросеть можно настроить на написание текстов определенной тематики. Например, отзывов о товарах на Amazon.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
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