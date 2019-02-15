Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна

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Компания Atomo разработала необычный “молекулярный кофе”. Суть его заключается в том, чтобы сделать вкусный утренний напиток со сливками и сахаром, не используя при этом ни одного кофейного зерна. По словам представителей компании, продукт был разработан с нуля, чтобы обеспечить идеальную имитацию вкуса и аромата настоящего, дорогого кофе.
Генеральный директор Atomo Энди Клейч и микробиолог Джаррет Стопфорт полагают, что определили около 40 соединений, содержащихся в протеинах и маслах кофе. Именно они позволяют нашему организму ощущать вкус, аромат и цвет напитка. Используя “натуральные экологически чистые” ингредиенты, компания решила запустить крауд-компанию на Kickstarter.
Примечательно, что сам продукт — это не просто очередной порошок, который надо растворять в горячей воде. Команда решила повторить традиционный ритуал приготовления кофе, и для того пошла на хитрости. Из чего в итоге состоит этот кофе? Пока компания лишь утверждает, что речь идет о “переработанных растительных веществах”, но что скрывается за этим расплывчатым определением — неясно.
Их решение обосновано тем, что из-за глобального обезлесивания уже сейчас 60% видов дикого кофе находятся под угрозой исчезновения, так что в ближайшем будущем нам всем, возможно, придется перейти на заменители натурального продукта..
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