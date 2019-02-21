Конец эпохи дисков: прекращен выпуск Blu-ray плееров

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Эра блестящих компакт-дисков медленно но верно заканчивается, и Samsung безжалостно вбивает огромный гвоздь в крышку гроба физических носителей.
Представители корейской компании сообщили изданию Forbes, что Samsung прекратила выпуск Blu-ray плееров 4K Ultra HD. Эту информацию также подтвердило издание CNET. “Samsung больше не будет выводить на рынок США новые модели плееров Blu-ray и 4K Blu-ray”, – заявил представитель Samsung в разговоре с журналистами CNET. Фактически Samsung объявила о выходе из списка производителей оборудования Blu-ray, как это сделала OPPO в апреле прошлого года. В 2016 году Samsung был лидером по продажам Blu-ray оборудования.
Сегодня компания делает стратегически важный ход, полностью отказываясь от производства плееров, в связи с непопулярностью компакт-дисков. Исследовательская компания Nielsen недавно использовала Blu-ray и DVD-плееры в своих отчетах в качестве примера технологии, которая очень быстро теряет свою популярность во всём мире.
“Некоторые устройства, такие как DVD и Blu-ray плееры, все меньше востребованы, поскольку потоковые сервисы становятся всё более популярными”, – из отчета Nielsen за второй квартал 2018 года. По данным этой исследовательской компании, количество владельцев DVD или Blu-ray плееров в 2018 году составляло 66%. В 2017 году этот показатель был равен 72%.
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