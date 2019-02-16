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Количество домашних солнечных электростанций в Украине возросло в 375 раз за последние 4 года — Госэнергоэффективности

Количество домашних солнечных электростанций в Украине возросло в 375 раз за последние 4 года — Госэнергоэффективности

По состоянию на конец 2018 года около 7,5 тысячи домохозяйств в Украине установили солнечные электростанции. В 2014 году таких семей было 20.

Таким образом, количество «домашних» солнечных электростанций в Украине выросло в 375 раз. При этом большинство таких электростанций ввели в эксплуатацию в 2018 году – 4,5 тысячи.

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«Благодаря собственной СЭС семья самостоятельно обеспечивает потребности в электроэнергии, экономит свой бюджет и еще и зарабатывает, реализуя избыток энергии в сеть», — сообщил глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности Сергей Саврук.

Одной из причин того, что количество домашних электростанций в Украине так стремительно растет, является то, что производство солнечных панелей в мире становится дешевле. Также украинцев стимулирует «зеленый» тариф на солнечную энергетику, который позволяет заработать на продаже электричества.

По словам Саврука, учитывая темпы роста популярности солнечных электростанций, можно ожидать, что в течение 2019 года в Украине установят несколько тысяч новых домашних солнечных электростанций.

По материалам hromadske.tv
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