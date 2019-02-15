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"Киевстар" пожаловался в Конституционный суд на АМКУ

"Киевстар" пожаловался в Конституционный суд на АМКУ

Компания “Киевстар” оспаривает в Конституционном суде полномочия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) требовать без ограничений у субъектов хозяйствования документы, статистическую и другую информацию.

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Сведения об этом содержатся в перечне конституционных жалоб, поступивших в Конституционный суд по состоянию на 15 февраля.

ЧАО” Киевстар “- о соответствии Конституции Украины (конституционности) положения части третьей статьи 34 Закона Украины “О телекоммуникациях” от 18 ноября 2003 года №1280-IV и положения части второй статьи 22-1 Закона Украины “Об Антимонопольном комитете Украины” от 26 ноября 1993 №3659-ХII”, — говорится на сайте суда.

Напомним, в ноябре 2017 года АМКУ оштрафовал мобильного оператора “Киевстар” за непредоставление информации в установленный срок.

Как пояснили в АМКУ, “Киевстар” отказалось предоставлять запрашиваемую информацию. Вместо ответа по существу поставленных вопросов и вопреки закону мобильный оператор “подверг сомнению необходимость запрашиваемой информации для расследования дела”.

В то же время в “Киевстаре” настаивают, что отказались выполнять требование АМКУ, поскольку запрашиваемая информация содержала персональные данные абонентов и их телефонные разговоры. Однако в ноябре 2018 года “Киевстар” проиграл суд АМКУ. Так, оператора мобильной связи обязали предоставлять данные о времени и месте звонка, продолжительности вызовов, номерах сторон разговора.

По материалам Дело
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