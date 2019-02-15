На фондовом рынке Украины появился первый уполномоченный провайдер инфоуслуг

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На национальном фондовом рынке появился первый уполномоченный провайдер информационных услуг по обнародованию финансовой отчетности и информации по фондовому рынку Украины.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
“Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины авторизовала в этом качестве государственное учреждение “Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины”. Решение Комиссия приняла после проверки документации, соответствия программно-технического комплекса заявителя требованиям нормативно-правовых актов, технического тестирования системы”, – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в НКЦБФР, после регистрации первого уполномоченного провайдера информационных услуг, отныне публичные акционерные общества, эмитенты ценных бумаг, общественно важные предприятия должны обнародовать финансовую информацию и передавать регулятору отчетность посредством авторизованного провайдера, который обеспечит кибер-защиту информации на современном уровне и равный доступ к ней заинтересованных лиц.
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