Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 102 0

На фондовом рынке Украины появился первый уполномоченный провайдер инфоуслуг

На фондовом рынке Украины появился первый уполномоченный провайдер инфоуслуг

На национальном фондовом рынке появился первый уполномоченный провайдер информационных услуг по обнародованию финансовой отчетности и информации по фондовому рынку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

“Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины авторизовала в этом качестве государственное учреждение “Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины”. Решение Комиссия приняла после проверки документации, соответствия программно-технического комплекса заявителя требованиям нормативно-правовых актов, технического тестирования системы”, – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в НКЦБФР, после регистрации первого уполномоченного провайдера информационных услуг, отныне публичные акционерные общества, эмитенты ценных бумаг, общественно важные предприятия должны обнародовать финансовую информацию и передавать регулятору отчетность посредством авторизованного провайдера, который обеспечит кибер-защиту информации на современном уровне и равный доступ к ней заинтересованных лиц.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НКЦБФР
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина