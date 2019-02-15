Что ждать от курса на этой неделе?

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,3%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,90 грн до 27,25 грн (+1,3%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,040/27,080 до 27,180/27,195 (+0,5%/+0,4%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,96/27,24 до 27,07/27,30 (+0,4%/+0,2%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
“При анализе динамики доллара за минувшую неделю видно, что итоговый рост не был слишком равномерным. Основная его часть пришлась на первую половину прошлой недели, а уже в прошлую пятницу и понедельник доллар на межбанке незначительно, но снижался. Основная причина – надвигающиеся сроки платежей предприятий в бюджет”, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
Со слов эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать скромного роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн”, – прогнозирует он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу5 ч. назад - 1390 19
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт3 ч. назад - 1268 5
В Германии растет дефицит рабочей силы8 ч. назад - 2513 5
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко3 ч. назад - 709 4
В Украине стало больше безработных7 ч. назад - 1079 4
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги6 ч. назад - 3514 1
В Германии растет дефицит рабочей силы8 ч. назад - 2513 5
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 2359 3
ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в миреВчера, 21:00 - 2090
Bentley представила самый быстрый кроссовер в миреВчера, 23:00 - 2019
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1756 1
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 865
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1811
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1099
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1094