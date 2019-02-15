Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,90 грн до 27,25 грн (+1,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,040/27,080 до 27,180/27,195 (+0,5%/+0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,96/27,24 до 27,07/27,30 (+0,4%/+0,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

“При анализе динамики доллара за минувшую неделю видно, что итоговый рост не был слишком равномерным. Основная его часть пришлась на первую половину прошлой недели, а уже в прошлую пятницу и понедельник доллар на межбанке незначительно, но снижался. Основная причина – надвигающиеся сроки платежей предприятий в бюджет”, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Со слов эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать скромного роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн”, – прогнозирует он.