Почтовые отделения Лихтенштейна начали продавать биткоины

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Liechtensteinische Post AG, почтовая служба Княжества Лихтенштейн, начала продавать биткоины в своих отделениях.
Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на официальный пресс-релиз.
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С 15 февраля сервис доступен жителям Вадуца, столицы Лихтенштейна. В будущем почтовая служба планирует добавить поддержку других популярных монет, включая Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и XRP.
Новая услуга стала возможна благодаря партнерству Liechtensteinische Post со швейцарским платежным провайдером Värdex Suisse AG.
Также в пресс-релизе говорится, что услуги обмена криптовалют по сути ничем не отличаются от услуг традиционных сервисов, занимающихся конвертацией фиатных денег.
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