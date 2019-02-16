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Почтовые отделения Лихтенштейна начали продавать биткоины

Почтовые отделения Лихтенштейна начали продавать биткоины

Liechtensteinische Post AG, почтовая служба Княжества Лихтенштейн, начала продавать биткоины в своих отделениях.

Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на официальный пресс-релиз.

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С 15 февраля сервис доступен жителям Вадуца, столицы Лихтенштейна. В будущем почтовая служба планирует добавить поддержку других популярных монет, включая Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и XRP.

Новая услуга стала возможна благодаря партнерству Liechtensteinische Post со швейцарским платежным провайдером Värdex Suisse AG.

Также в пресс-релизе говорится, что услуги обмена криптовалют по сути ничем не отличаются от услуг традиционных сервисов, занимающихся конвертацией фиатных денег.

По материалам Forklog
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