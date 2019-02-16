Миндаугас Бакас: что «возродит» фондовый рынок Украины

Об изменениях инфраструктуры, обеспечивающей работу фондового рынка Украины, технологических инновация, которые качественно меняют все процессы на рынке ценных бумаг и делают его более привлекательным для инвесторов.

«Реформы» на рынке капитала

Новый для украинского рынка подход – активное участие представителей НДУ в законодательном реформировании вместе в с другими институциями: НБУ, Комиссией, ПАРД, АУФТ и др. И такая практика уже помогла реализовать некоторые изменения:

Институт номинального держателя. Речь идёт об упрощении допуска на украинский фондовый рынок иностранных инвесторов через открытие специального счета, которым распоряжается посредник – глобальная финансовая структура с хорошей репутацией (JP Morgan, Deutsche Bank, BNY Mellon и др.).

Номинальный держатель – это клиент для украинских депозитарных учреждений. И в конечном итоге – финансовые вливания в нашу экономику. НДУ выступил инициатором создания соответствующего законопроекта №6141, способствовал его прохождению через все инстанции, координировал сотрудничество с Нацкомиссией, НБУ и депутатами Верховной Рады. В итоге проект закона «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» был принят (закон № 2418-VIII).

Нацкомиссия сформировала положения (подзаконные акты) для его реализации, которые находятся сейчас в Минюсте на согласовании.

Насколько мне известно, у крупных банков уже есть интересанты, которые ждут финальной версии требований к механизму работы номинального держателя, чтобы принять решение о входе на украинский рынок.

Новый инвестиционный продукт. Вместе с Нацбанком и Независимой Ассоциацией Банков Украины НДУ разработал концепцию для новой долговой бумаги – банковского сертификата.

В результате появился законопроект №9034 «О внесении изменений некоторые законы Украины относительно финансовых инструментов банков», который обеспечивает нормативно-правовую базу для этого нового инвестиционного продукта.

Если Верховная Рада его примет, коммерческие банки смогут предлагать долговые эмиссионные бумаги напрямую клиентам или добавлять их в списки бирж для допуска к торгам. Обслуживание данного инструмента будет происходить на технической платформе депозитарной системы.

Упрощение процедуры допуска ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на украинском фондовом рынке. Соответствующая нормативная база – решение №871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов» начала действовать с февраля 2018 года.

Для того, чтобы завести в Украину новые инструменты – иностранные или выпущенные украинскими эмитентами за границей – мы сделали эту процедуру максимально простой. Так, инициатору допуска иностранных ценных бумаг в Украине необходимо заполнить стандартную форму заявления и отправить его в Национальный депозитарий Украины, где происходит подготовка и анализ пакета документов, необходимого для допуска иностранного эмитента.

В начале осени 2018 года в Украине стали появляться примеры ввода на рынок ценных бумаг иностранного эмитента по упрощённой процедуре.

Однако надо понимать, что в развитии рынка есть определенная инерция. Ему нужно «подумать», «посчитать». А нам надо продолжать создавать новые возможности.

Особенности украинского законотворчества

Если говорить об уникальном украинском опыте, то надо отметить ситуацию в области законодательства. Дело не в сложности бюрократической системы. В каждой стране есть механизм бюрократии, через который нужно проходить.

Дело в том, что в Украине детализация новой нормативной базы, предназначенной для оптимизации рыночной инфраструктуры, прописывается на уровне законов, которые должны пройти длительную процедуру согласования. Из-за этого сложнее что-то менять.

В европейской практике детализация отдаётся на откуп регуляторных институций. В Украине тоже создаются подзаконные акты – без этого не обойтись.

Однако здесь принято поднимать многие моменты на уровень «высоких» документов. К институциям нет доверия. И это ещё раз обнажает глобальную проблему недоверия на рынке в разных аспектах деятельности.

Однако позитивные сигналы уже есть. В начале осени 2018 года в Украине стали появляться примеры ввода на рынок ценных бумаг иностранного эмитента по упрощённой процедуре, инициированной НДУ вместе с Нацкомиссией.

Диджитализация

Больше возможностей появится после запуска нового программного обеспечения. 5 августа 2019 г. мы перейдем на новую IT-платформу, которая должна ввести в украинскую практику депозитарного учета новые технологии.

Расходы на разработку и внедрение нового программного обеспечения составят порядка 1 млн USD. Старое ПО Оберон с ограниченным функционалом тормозит развитие инфраструктуры. Так что затраты на гибкую систему DEPEND, которая её заменит, абсолютно оправданы. Внедрение нового ПО позволит приблизиться к европейским стандартам учёта ценных бумаг. Они более удобны и понятны для западных партнёров.

Еще один из примеров диджитализации, который так или иначе приближает к международной практике, – портал «Клиентский кабинет». Сначала он использовался для подачи отчетности в Нацкомиссию. В процессе развития мы добавили услуги, которые уменьшают объем бумажного документооборота при коммуникации с клиентами НДУ. Подача распоряжения на формирование реестра собственников ценных бумаг через «Клиентский кабинет» занимает несколько минут (почтой – до 2 недель).

Также портал позволяет депонировать глобальный сертификат. Так, не нужно теперь посылать большой объем документов и приезжать лично для регистрации новой ценной бумаги (особенно актуально для пользователей в регионах). Сегодня в «Клиентском кабинете» почти 1,5 тыс. пользователей.

Кроме того, появился сервис е-уведомлений как альтернатива почтовой рассылке. Сегодня он узаконен. Акционеры получают уведомления о корпоративных действиях эмитентов через депозитарную систему (электронную почту/смс). Это гораздо дешевле и быстрее. 1-3 дня по сравнению с 1 месяцем при почтовой рассылке. Наши пользователи говорят, что им удалось сэкономить десятки тысяч гривен при переходе на е-уведомления.

Еще одно технологическое изменение – внедрение электронной процедуры сквиз-аута (обязательного выкупа акций у миноритарных инвесторов). Это помогает значительно упростить и ускорить процесс. И количество ручной работа в разы меньше.

А что дальше?

Уже сейчас можно сказать, что в Украине есть потребность в новых финансовых инструментах. У людей есть финансовые ресурсы, и они хотят их инвестировать. Посмотрите на бум криптовалют. Многие готовы рисковать, чтобы заработать. Поэтому отсутствие IPO в Украине – печальное обстоятельство. Альтернативой пока станут иностранные ценные бумаги, заведенные брокерами.

Ещё раз стоит напомнить о том, что нам важно интегрироваться в мировое финансовое пространство. Это происходит за счёт внедрения международных стандартов на украинском финансовом рынке. В принципе, все изменения (новые услуги, законодательные акты, техническая и программная модернизация), инициированные и реализованные за последнее время НДУ, на это направлены.

Об интеграции более высокого уровня можно будет говорить, когда появятся связи («линки») с депозитариями других стран. Здесь мы ожидаем открытие Нацбанком счета международного депозитария Clearstream, анонсированное в первом квартале 2019 года. Через него иностранные инвесторы получат доступ к облигациям внутреннего государственного займа. Я думаю, что это даст толчок украинскому фондовому рынку в целом, поскольку часть внимания зарубежных инвесторов будет привлечена и к корпоративным инструментам.

Следующий большой шаг, который предстоит сделать, – централизация депозитарной системы в НДУ. Другими словами передача от НБУ в НДУ функций по обслуживанию операций с ОВГЗ.

Сложно прогнозировать, когда оживится украинский рынок. Но если вспомнить, что инфраструктура развивается и растет вместе с рынком, можно предположить, что с улучшением её качества, вырастет и число игроков, и финансовый оборот. А для того, чтобы это произошло, нужно взаимопонимание всех участников процесса – депозитарной, биржевой, клиринговой систем, инвесторов, эмитентов и т.д. Позитивные изменения уже есть, нужна общая поддержка, чтобы развитие продолжалось.

Миндаугас Бакас, Председатель Правления Национального Депозитария Украины