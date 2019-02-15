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МВФ призывает к более глубоким структурным реформам в Украине

МВФ призывает к более глубоким структурным реформам в Украине

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Украину реализовывать более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более сильного экономического роста.

Об этом директор-распорядитель МВФ заявила в кулуарах в Мюнхене.

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“Я подчеркнула необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, а также продолжить более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей”, – заявила Лагард.

По словам главы МВФ, беседа была посвящена последним экономическим событиям в Украине и необходимости дальнейшей реализации программы реформ в рамках меморандума с фондом, включая борьбу с коррупцией.

По материалам Зеркало Недели
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