Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 80 0

Сологуб: программа МВФ – это якорь, который нужен Украине

Сологуб: программа МВФ – это якорь, который нужен Украине

Ключевым предположением макроэкономических прогнозов Национального банка – в частности, снижения инфляции до 6,3% и роста экономики на 2,5% в 2019 году, а также удержания международных резервов на уровне выше 20 млрд долл США – является дальнейшее сотрудничество с МВФ и благоприятные условия доступа на международные рынки капитала.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на странице в facebook.

«Программа МВФ – это якорь, который нужен Украине не только с точки зрения денег, но и с точки зрения положительного сигнала инвесторам», – сказал Дмитрий Сологуб.

Привлечение внешнего финансирования на фоне стабильных мировых цен на основные товары экспорта Украины, более низких цен на энергоресурсы и значительных объемов денежных переводов из-за границы позволит обеспечить в 2019 году приток валюты, достаточный для поддержания объема международных резервов на текущем уровне.

Отвечая на вопрос относительно причин текущего расширения дефицита торгового баланса Украины, то есть роста импорта товаров быстрее экспорта, Дмитрий Сологуб также отметил, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина