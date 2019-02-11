Сологуб: программа МВФ – это якорь, который нужен Украине

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Ключевым предположением макроэкономических прогнозов Национального банка – в частности, снижения инфляции до 6,3% и роста экономики на 2,5% в 2019 году, а также удержания международных резервов на уровне выше 20 млрд долл США – является дальнейшее сотрудничество с МВФ и благоприятные условия доступа на международные рынки капитала.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на странице в facebook.
«Программа МВФ – это якорь, который нужен Украине не только с точки зрения денег, но и с точки зрения положительного сигнала инвесторам», – сказал Дмитрий Сологуб.
Привлечение внешнего финансирования на фоне стабильных мировых цен на основные товары экспорта Украины, более низких цен на энергоресурсы и значительных объемов денежных переводов из-за границы позволит обеспечить в 2019 году приток валюты, достаточный для поддержания объема международных резервов на текущем уровне.
Отвечая на вопрос относительно причин текущего расширения дефицита торгового баланса Украины, то есть роста импорта товаров быстрее экспорта, Дмитрий Сологуб также отметил, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.
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