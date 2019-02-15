В прошлом году банковский сектор Украины получил рекордную чистую прибыль

В 2018 году банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 21 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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“В 2018 году банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 21 млрд грн. Его едва ли не впервые в истории можно назвать настоящим, а не полученным в результате манипуляций с финансовой отчетностью и искусственного занижения отчислений в резервы. Успешно происходит переход на новый норматив ликвидности LCR. В текущем году Национальный банк Украины представит концепцию новой структуры регулятивного капитала, а также норматива долгосрочной ликвидности NSFR”, – сообщили в пресс-службе.