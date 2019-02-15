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"Северный поток-2" может потерять половину газа из-за директив ЕС

"Северный поток-2" может потерять половину газа из-за директив ЕС

Поправки к газовой директиве ЕС по “Северному потоку-2” приведут к тому, что газопровод с высокой вероятностью останется недогруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Как отмечается в материале, одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предусматривает, что у газопровода должен быть независимый от “Газпрома” оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Если создание независимого оператора реализуется, то доступ третьих лиц невозможен, поскольку газ в российский конец трубы может подать только “Газпром” как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

Теоретически “Газпром” может решить проблему, если “Северный поток-2” получит исключение из правил ЕС. Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок к газовой директиве, такой путь будет долгим, сложным и не сулит полного успеха.

В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить “Газпрому” использовать “Северный поток-2” более чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», которые вряд ли когда-нибудь появятся.

По материалам Коммерсантъ
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