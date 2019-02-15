Агроекспортеры обеспечивают почти 40% всех валютных поступлений Украины - премьер

Аграрные предприятия, которые продают свою продукцию за рубеж, обеспечивают 39% всех валютных поступлений, получаемых украинской экономикой.

«Мы заложили фундамент. Агросектор. Оттуда мы получаем 39% валютной выручки. В металлургии имеем рост не только с точки зрения сырья, но и переработки. Есть потенциал в IT-сектора и в энергетике – альтернативная энергетика в частности», – сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

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Он также добавил, что к 2035 году удельный вес возобновляемой энергетики в общем энергопроизводстве Украины могут вырасти в 4 раза к 2035 году и составить 12%.