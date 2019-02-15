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Ученые увидели разницу в мозге "сов" и "жаворонков"

Ученые увидели разницу в мозге "сов" и "жаворонков"

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) изучили реакцию «сов» и «жаворонков» на когнитивные тесты в течение дня и показали разницу в двух зонах мозга при помощи МРТ.

По словам руководителя исследования доктора Элиз Фейсер-Чайлдса (Elise Facer-Childs), «совы» постоянно испытывают несоответствие между биологическими и социальными часами — то, что многие ощущают при джетлаге. Чтобы показать, почему люди с таким хронотипом могут сталкиваться с трудностями при следовании обычному графику, он вместе с коллегами провел небольшой эксперимент.

Авторы отобрали 38 добровольцев, из них 14 — мужчины. Средний возраст составил 22,7 года. Шестнадцать человек вставали рано, а остальные 22 привыкли подниматься поздно. Их хронотип исследователи также определили по временным периодам выделения мелатонина и кортизола.

В дальнейшем участников сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) во время выполнения когнитивных тестов на внимание.

Результаты показали, что «жаворонки» реагировали быстрее в утренние часы и демонстрировали подавляющее преимущество в тестах над «совами». Однако в вечернее время «совы» лучше справлялись с заданиями по сравнению с «жаворонками», но их преимущество не было столь существенно. При этом количество связей в указанных регионах мозга у «жаворонков» оказалось значительно выше, чем у «сов» во все промежутки времени. Авторы надеются, что их данные повлияют на сферу труда и приведут к индивидуализации графика работников, в зависимости от их циркадного ритма.

По материалам bigmir.net
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