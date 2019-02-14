Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансий

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На сегодня наибольшее количество вакансий среди водителей автотранспортных средств, продавцов товаров, подсобных работников и трактористов-машинистов.
Об этом свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости.
По данным ведомства, среди водителей автотранспортных средств есть 63,9 тыс. вакансий, среди продавцов товаров – 63,3 тыс., подсобных работников – 61,3 тыс., а среди трактористов-машинистов – 43,3 тыс. вакансий.
Меньшее количество вакансий наблюдается по таким профессиям:
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