Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 106 0

Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансий

Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансий

На сегодня наибольшее количество вакансий среди водителей автотранспортных средств, продавцов товаров, подсобных работников и трактористов-машинистов.

Об этом свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости.

По данным ведомства, среди водителей автотранспортных средств есть 63,9 тыс. вакансий, среди продавцов товаров – 63,3 тыс., подсобных работников – 61,3 тыс., а среди трактористов-машинистов – 43,3 тыс. вакансий.

Меньшее количество вакансий наблюдается по таким профессиям:

  • бухгалтер – 24,5 тыс. единиц,
  • охранник – 23,6 тыс.,
  • уборщик служебных помещений – 23,4 тыс.,
  • оператор котельной – 23,2 тыс.,
  • повар – 21,7 тыс.,
  • продавец-консультант -18 тыс.,
  • грузчик – 16,8 тыс.,
  • машинист (кочегар) котельной – 15,9 тыс.,
  • слесарь-ремонтник – 15,5 тыс. вакансий,
  • швея – 14,6 тыс.,
  • сторож – 13,9 тыс.,
  • медсестра – 13,7 тыс.,
  • специалист государственной службы – 10,9 тыс.,
  • дворник 10,2 тыс. вакансий,
  • укладчик-упаковщик – 9,5 тыс. вакансий.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина