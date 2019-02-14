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Ученые создали 3D-принтер, печатающий с помощью света (видео)

Ученые создали 3D-принтер, печатающий с помощью света (видео)

Инженеры Калифорнийского университета создали 3D-принтер, который способен превратить полимерное желе в сложные твердые объекты с помощью лучей света.

Устройство получило название Replicator, в честь приспособления из фантастического сериала “Звездный путь”, способного материализовать любые объекты из воздуха.

“Конечно, реальный 3D-принтер не столь продвинут, но он все равно намного совершеннее тех гаджетов, которые распространены сегодня. Объекты, которые он создает, более гладкие, более гибкие и более сложные, чем те, которые распечатываются традиционными 3D-принтерами”, – пишет IGate.

Replicator может упаковать другой твердый объект внутрь трехмерной фигуры. Например, принтер может “напечатать” ручку вокруг металлического стержня отвертки.

По словам Хайдена Тейлора, доцента машиностроения Калифорнийского университета, такой способ печати открывает новые перспективы для создания медицинских устройств, будь то сложные протезы или контактные линзы.

По материалам УКРИНФОРМ
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