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Hyundai произведет 213 трамваев для Варшавы

Hyundai произведет 213 трамваев для Варшавы

Tramwaje Warszawskie, муниципальный оператор трамвайной сети в Варшаве, выбрал поставщика для самого большого заказа в своей истории.

Южнокорейский производитель Hyundai Rotem поставит 213 низкопольных трамваев в польскую столицу. Первые трамваи будут доставлены через 22 месяца после подписания контракта.

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Основной заказ должен быть выполнен к концу октября 2022 года, а опцион – к концу октября 2023 года.

Стоимость всего заказа составляет около 429,5 млн евро (без НДС).

Hyundai Rotem специализируется на производстве поездов дальнего следования и составов для метро. Однако опыт выпуска трамваев у южнокорейской компании также имеется.

По материалам Центр транспортных стратегий
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