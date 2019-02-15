Hyundai произведет 213 трамваев для Варшавы

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Tramwaje Warszawskie, муниципальный оператор трамвайной сети в Варшаве, выбрал поставщика для самого большого заказа в своей истории.
Южнокорейский производитель Hyundai Rotem поставит 213 низкопольных трамваев в польскую столицу. Первые трамваи будут доставлены через 22 месяца после подписания контракта.
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Основной заказ должен быть выполнен к концу октября 2022 года, а опцион – к концу октября 2023 года.
Стоимость всего заказа составляет около 429,5 млн евро (без НДС).
Hyundai Rotem специализируется на производстве поездов дальнего следования и составов для метро. Однако опыт выпуска трамваев у южнокорейской компании также имеется.
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