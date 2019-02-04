Египет купил украинский трамвай

Днепровская компания, которая производит современные трамвайные вагоны, в период новогодних праздников отправила в Египет свой новый трамвай. Теперь вагоны, разработанные и поставленные на рельсы в Днепре, будут перевозить жителей города Александрия.

Сам 22-метровый вагон разработали и испытали в прошлом году. Многие из горожан могли стать свидетелями тестирования.

Читайте также: Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами

Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов, которые в Украине закупают власти города.