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Египет купил украинский трамвай

Египет купил украинский трамвай

Днепровская компания, которая производит современные трамвайные вагоны, в период новогодних праздников отправила в Египет свой новый трамвай. Теперь вагоны, разработанные и поставленные на рельсы в Днепре, будут перевозить жителей города Александрия.

Сам 22-метровый вагон разработали и испытали в прошлом году. Многие из горожан могли стать свидетелями тестирования.

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Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов, которые в Украине закупают власти города.

По материалам Сегодня
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